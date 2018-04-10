توقيع 19 اتفاقية تجارية بين شركات فرنسية وسعودية خلال زيارة ولى العهد لباريس

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شهدت الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى باريس التوقيع على 19 اتفاقية اقتصادية بين الشركات الفرنسية والسعودية بأكثر من 18 مليار دولار فى قطاعات البيتروكيماويات ومعالجة المياه والمحتويات الرقمية والصناعة.

وأوضحت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن أهمها اتفاقيتان فى قطاع الطاقة بين "أرامكو" و"توتال" الفرنسية، الأولى بقيمة 7.2 مليار دولار لإنشاء مجمع بتروكيماويات عالمى جديد بالشراكة مع "ساتورب"، والأخرى اتفاقية تجارية بقيمة 3 مليارات دولار.

وأضافت أنه تم توقيع أيضا إتفاقية بين "فلاى ناس" السعودية و"جنرال إلكتريك - سافران" لإنشاء مشروع تعاون مشترك بين "جنرال إلكتريك - السعودية" و"سافران" الفرنسية لصناعة محركات الطائرات بقيمة 5.5 مليار دولار، كما وقع الجانبان مذكرات تفاهم فى مجالات السياحة والثقافة والصحة والزراعة وغيرها بما يتوافق مع رؤية (المملكة 2030) التى تدعو إلى تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد.