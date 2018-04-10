تنظيم الحمدين يهدر أموال الشعب القطرى لشراء الأسلحة لا يعرف استخدامها







وكالات

يواصل تنظيم الحمدين صرف أموال الشعب القطري لحماية نفسه وأتباعه، بشراء الأسلحة الأمريكية، فبالرغم من التقارير الإعلامية التى تؤكد صرف تميم وعائلته عشرات الملايين من الدولارات من أموال الشعب القطرى فى شراء قصور فخمة فى عدد من العواصم العالمية والأوروبية.

أعلنت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع قطر أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 300 مليون دولار.

ولكن قطر لا تعرف استخدام تلك الأسلحة، و تلجأ إلى الخبراء المستشارين العسكرية الأتراك وغيرهم من المرتزقة لتدريبهم على استخدام تلك الأسلحة الجديدة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان إنها أبلغت الكونجرس بموافقتها على إمكانية بيع 5000 نظام للتوجيه بما يشمل المعدات والخدمات المرتبطة بها. وأضافت أن المتعاقد الرئيسي هو شركة تابعة لبي.إيه.إي سيستمز مقرها نيوهامبشير.