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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:05 م
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تعزيزات عسكرية تصل إلى درنة لتحرير المدينة من الإرهابيين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:40 م
تعزيزات عسكرية تصل إلى درنة لتحرير المدينة من الإرهابيين حفتر


كتب أحمد جمعة
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قال المكتب الإعلامى لمجموعة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للجيش العربى الليبى إن تعزيزات عسكرية وصلت للمحاور فى مدينة درنة بأوامر من القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة بالقاسم حفتر لتحرير المدينة من الجاعات الإرهابية وعودة المدينة إلى أحضان الوطن.

 

وأكد المكتب الإعلامى لمجموعة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للجيش العربى الليبى، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه مع استمرار استهداف مواقع الجماعات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة...وسط احتقان من أهالى مدينة درنة وما خلفته الجماعات الإرهابية داخل المدينة، نوهت مجموعة عمليات عمر المختار على أهالى مدينة رنة أبعاد أو الابتعاد عن أى مواقع للجماعات الإرهابية وإلا سوف تكون مستهدفة من قبل قوات الجيش الليبى.

 

 


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