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تضامن قرية الدير بإسنا بالأقصر توزع 450 فيزا تكافل وكرامة على الأسر الفقيرة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:18 م
تضامن قرية الدير بإسنا بالأقصر توزع 450 فيزا تكافل وكرامة على الأسر الفقيرة تضامن قرية الدير بإسنا


الأقصر – أحمد مرعى
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بدأت وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الدير بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى توزيع 450 فيزا لمشروع تكافل وكرامة الضماني، وذلك لخدمة الأسر غير القادرة بالقرية عقب انتهاء أعمال الفحص الطبى لهم خلال الفترة الماضية عقب توقف المشروع لعدة أسابيع بسبب المخالفات.

 

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، عن إعادة فحص عدد 20 ألف مواطن بمشروع تكافل وكرامة للتأكد من استحقاقهم للمعاش الطبى، وذلك خلال شهر مارس الماضى، وكان عدد المستحقين 8305 حالة، وغير المستحقين بلغ 11761 حالة.

 

وأضافت أنه سيتم الكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة باستراحة داخلية، حيث إن المستهدف اليومى حوالى 1000 مواطن.

 

يذكر أن محافظة الأقصر هى المحافظة الوحيدة فى الجمهورية التى بدأت بإعادة الفحص، وهو الأمر الذى أشادت به المجالس الطبية المتخصصة بوزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي.


 

 


 

 


 

 


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