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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:31 م
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تحرير 349 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 06:19 م
تحرير 349 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات خلال حملة بمطروح اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح


مطروح _ حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 349 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 46 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

كما تم أخذ عينات عشوائية من 10 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

 

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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