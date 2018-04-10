بيطرى المنوفية ينفذ الحملة القومية للتحصين والترقيم والتسجيل







المنوفية - محمد فتحى

أجرى الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، وبرفقة الدكتور على الحاج على مدير عام الوقاية، والدكتور إبراهيم أبو الغار مدير المكتب الفنى، والدكتور شعبان مطاوع مدير إدارة تلا، واختصاصى الوقاية بالإدارة، جولة تفقديه للمرور على لجان التحصين المختلفة بالبتانون، وزنارة وبابل، وبنواحى شبين الكوم، ومركز تلا.

وذلك لمتابعة أعمال اللجان المختلفة، وتذليل كافة العقبات أن وجدت، حتى يتم تحقيق المستهدف من الحملة القومية للتحصين والترقيم للحيوانات، وفى إطار الحملة القومية الأولى 2018 للتحصين ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والترقيم والتسجيل.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى، تأتى فى الصدارة بالنسبة لأعمال التحصين والترقيم على مستوى الجمهورية، نتيجة المثابرة والانتظام من القيادات فى متابعة الأعمال ميدانيا.