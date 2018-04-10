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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:12 م
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بشار الأسد: سنحرر المواطنين المختطفين فى البلاد مهما كلفنا الأمر

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:55 م
بشار الأسد: سنحرر المواطنين المختطفين فى البلاد مهما كلفنا الأمر الرئيس السورى بشار الأسد


أ ش أ
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استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين المحررين فى مدينة دوما الذين اختطفهم تنظيم "جيش الإسلام" وأفرج عنهم فى إطار اتفاق خروج مسلحيه من منطقة الغوطة الشرقية.

وقال الأسد - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن تحرير المختطفين ليس قضية إنسانية فقط بل وطنية أيضا، ونحن لن نفرط فى أى مفقود أو مختطف، وإن كان على قيد الحياة سنحرره مهما كلف الأمر".

وأشار إلى أن تحرير المختطفين الذى تم سابقا أو من منطقة دوما بالأمس ما كان ليحدث لولا تضحيات رجال وأبطال الجيش العربى السورى، ويشار إلى أنه تم اليوم تحرير جميع المحتجزين لدى مسلحى "جيش الإسلام" فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية فى ريف دمشق.

 


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