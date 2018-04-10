video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

برلمانى روسى: الأنباء عن تعطيل موسكو لإشارات طائرات أمريكا فى سوريا كاذبة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:03 م
برلمانى روسى: الأنباء عن تعطيل موسكو لإشارات طائرات أمريكا فى سوريا كاذبة جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

وصف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع فى مجلس الاتحاد الروسى، يفجينى سيريبرينكوف، الأنباء بشأن تعطيل روسيا لإشارات الطائرات بدون طيار الأمريكية فى سوريا بأنها "كاذبة"، مشيرا إلى أن روسيا لا تنتهك الاتفاقيات الدولية.

وقال سيريبرينكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "أن هذه معلومات مزيفة أخرى من جانب وسائل الإعلام الأميركية، والتى زادت فى الآونة الأخيرة"، مضيفا: "أن بلاده أكدت مرارًا وتكرارًا أن أفعالها، بما فى ذلك فى سوريا، تنفذ وفق المعاهدات الدولية".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن روسيا بدأت بتعطيل إشارات الطائرات بدون طيار الأميركية فى سوريا، تحسبا لضربات أمريكية محتملة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البنتاجون: روسيا تبدأ عمليات تشويش على الطائرات بدون طيار فى سوريا

سوريا

موسكو

اتهام موسكو بالتشويش على طائرات امريكا

امريكا

طائرات بدون طيار

روسيا

الحرب فى سوريا

الصراع الامريكى الروسى




لا تفوتك
استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

"الجعافرة".. من عاصمة المخدرات بالقليوبية إلى مركز لتصدير الفواكه.. عامان على تطهيرها من أباطرة الكيف.. بعد إنهاء اسطورة الدكش.. اختفاء التجارة الحرام وانتعاش حدائق الموالح وانتظام الطلاب بالمدارس

"الجعافرة".. من عاصمة المخدرات بالقليوبية إلى مركز لتصدير الفواكه.. عامان على تطهيرها من أباطرة الكيف.. بعد إنهاء اسطورة الدكش.. اختفاء التجارة الحرام وانتعاش حدائق الموالح وانتظام الطلاب بالمدارس

البرلمان يتصدى للفوضى فى الشارع.. لجنة الإدارة المحلية تحسم تشريع يقنن وضع "سايس السيارات" الخميس المقبل.. ممارسة عملهم برخصة من خلال لجنة بكل محافظة.. والمقابل المادى للانتظار ببعض الشوارع تحدده الدولة

البرلمان يتصدى للفوضى فى الشارع.. لجنة الإدارة المحلية تحسم تشريع يقنن وضع "سايس السيارات" الخميس المقبل.. ممارسة عملهم برخصة من خلال لجنة بكل محافظة.. والمقابل المادى للانتظار ببعض الشوارع تحدده الدولة

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

الراجل الحنين رزق.. مين مِن الأبراج تنطبق عليهم هذه المقولة؟

الراجل الحنين رزق.. مين مِن الأبراج تنطبق عليهم هذه المقولة؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة