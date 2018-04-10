برلمانى روسى: الأنباء عن تعطيل موسكو لإشارات طائرات أمريكا فى سوريا كاذبة

برلمانى روسى: الأنباء عن تعطيل موسكو لإشارات طائرات أمريكا فى سوريا كاذبةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 02:03 م
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
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وصف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع فى مجلس الاتحاد الروسى، يفجينى سيريبرينكوف، الأنباء بشأن تعطيل روسيا لإشارات الطائرات بدون طيار الأمريكية فى سوريا بأنها "كاذبة"، مشيرا إلى أن روسيا لا تنتهك الاتفاقيات الدولية.
وقال سيريبرينكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء "أن هذه معلومات مزيفة أخرى من جانب وسائل الإعلام الأميركية، والتى زادت فى الآونة الأخيرة"، مضيفا: "أن بلاده أكدت مرارًا وتكرارًا أن أفعالها، بما فى ذلك فى سوريا، تنفذ وفق المعاهدات الدولية".
وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت فى وقت سابق من اليوم أن روسيا بدأت بتعطيل إشارات الطائرات بدون طيار الأميركية فى سوريا، تحسبا لضربات أمريكية محتملة.
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