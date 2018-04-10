"بؤرة من خلف الستار" يحصد المركز الأول بالإبداع المسرحى بجامعة أسيوط







أسيوط - محمود عجمى

أعلنت لجنة التحكيم المشاركة فى تقييم مهرجان الإبداع المسرحى السابع عن الأعمال الفائزة بجوائز المهرجان،وذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور شحاته غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية وعز الدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب وأعضاء لجنة التحكيم والتى تضم طارق الدسوقى رئيس لجنة تحكيم مهرجان الإبداع المسرحي السابع للجامعة والفنانة شيرين مستشار اللجنة وأعضاء اللجنة التي تضم الدكتور محمد ثابت وكيل كلية الفنون الجملية،والدكتورة غادة النجار المدرس بقسم الديكور،والناقد المسرحي صلاح فرغلى،والمخرج أسامة عبد الرءوف والدكتورة رانيا مراد المدرس بقسم الإعلام .

وأعلن الفنان طارق الدسوقى عن فوز العرض المسرحى "بؤرة من خلف الستار بأوسكار أفضل عرض مسرحى ، وجاء فى المركز الثانى عرض "ليلة من ألف ليلة وليلة " لكلية التمريض ثم جاء فى المركز الثالث العرض المسرحى "إختبار" والذى قدمته كلية الآداب.

كما تم الإعلان عن الجوائز الخاصة والتى شملت فى فن السنغرافيا تم حجب جائزة المركز الأول ، وفاز بالمركز الثانى "بؤة من خلف الستار " لتربية رياضية،وجاء فى المركز الثالث عرض "سلم طالع للشمس لكلية العلوم،وفى مجال العلوم جاء فى المركز الأول "ليلة من ألف ليلة وليلة" لكلية التمريض ، ثم ذهبت جائزة المركز الثانى مناصفة بين مسرحية "أيه" لتربية نوعية،و"يوتوبيا" لكلية التجارة.

أما جوائز الملابس المسرحية ففازت "ليلة من ألف ليلة وليلة" بالمركز الأول ، و"يوتوبيا" بالمركز الثانى ، وذهبت جائزة المركز الثالث مناصفة بين مسرحية "الفخ السرمدى" لطب الأسنان ، و"وش جديد" لخدمة إجتماعية".

وفى مجال الموسيقى والألحان فاز بالمركز الأول "ليلة من ألف ليلة وليلة " ، وبالمركز الثانى "سلم طالع للشمس " لكلية العلوم ، ثم ذهبت جائزة المركز الثالث مناصفة بين مسرحية " رحلة سعيدة" لرياض الأطفال ، و"دم السواقى" لكلية الزراعة.

أما فى التعبير الحركى والإستعراض فجاء فى المركز الأول "بؤرة من خلف الستار" لتربية رياضية ، وفى المركز الثانى مسرحية "الآن نفتح الصندوق" لكلية الهندسة ، وتناصف كلاً من "سلم طالع للشمس " و"دم السواقى " جائزة المركز الثالث .

وفاز بجائزة أفضل تمثيل من الشباب بالمركز الأول الطالب أحمد عبد الباسط بكلية التربية ارياضية عن عرض "بؤرة من خلف الستار " وبالمركز الثانى الطالب محمد عاطف بكلية الزراعى عن "دم السواقى " وتناصف كلاً من حمادة عثمان بكلية الآداب عن مسرحية "إختبار" وعماد طلعت من كلية التجارة عن عرض "يوتوبيا" جائزة المركز الثالث.

وأما جائزة أفضل تمثيل من الطالبات فذهب المركز الول للطالبة بدور عبد الفتاح بكلية التربية الرياضية عن عرض "بؤة من خلف الستار " ، وفى المركز الثانى أمانى عصمت الطالبة بكلية الزراعة عن مسرحية "دم السواقى"وفى المركز الثالث جاء كلاً من فاطمة الزهراء بدوى الطالب بكلية التربية الرياضية عن عرض "بؤرة من خلف الستار" و "نورهان محمود " الطالبة برياض الأطفال عن مسرحية "رحلة سعيدة".

كما تم توزيع جوائز الإخراج والتى إرتأت اللجنة قصر المنافسة على كل من شارك من داخل الجامعة فقط حيث جاء فى المركز الول مارك صفوت من كلية التربية الرياضية عن العرض المسرحى "بؤرة من خلف الستار " ، وبالمركز الثانى مينا لويز من كلية الآداب عن عرض "إختبار" ثم فى المركز الثالث مريانا مجدى من كلية رياض الأطفال عن عرض "رحلة سعيدة" ، كما تم منح المخرج أحمدأبو ضيف شهادة تقدير لعمله المتميز فى مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة".