video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. فريق أوركسترا النور والأمل يعزف مقطوعات موسيقية بجامعة المنصورة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:00 ص
اليوم.. فريق أوركسترا النور والأمل يعزف مقطوعات موسيقية بجامعة المنصورة جامعة المنصورة


الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

تستضيف جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء فريق أوكسترا النور والأمل لعزف مقطوعات موسيقية محلية وعالمية خلال فعاليات الملتقى الأول لفرسان الارادة بجامعة المنصورة.

يعد فريق أوركسترا النور والأمل هو فريق اوركسترا من الكفيفات خطفن أبصار العالم وأسماعه، فتيات صنعن النور من الظلام وأخرجن الأمل من اليأس.

عضوات أوركسترا جمعية "النور والأمل" عازفات مكفوفات لمعهد الموسيقى التابع لجمعية "النور والأمل" وهى أول أوركسترا للعازفات الكفيفات فى مصر، وتضم 38 عازفة تتراوح أعمارهن بين 15 و40 عاماً فمنذ إنشاء الأوركسترا عام 1981م وعلى مدار 27 عاما وهى تجوب العالم شرقا وغربا، مالئة الدنيا موسيقى، ولأنها هى الفرقة الوحيدة فى العالم، المكونة من مكفوفات يعزفن الموسيقى الغربية والشرقية المتطورة، نالت إعجاباً عربياً وعالميا.

الملتقى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الملتقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة، وذلك من الفترة الثلاثاء ٤/١٠ /٢٠١٨ إلى الخميس ٢٠١٨/٤/١٢ بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور اشرف محمد عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إشراف وتنظيم لجنة التواصل الطلابى بالجامعة رعاية الطلاب بالجامعة، اتحاد طلاب الجامعة، مستر تيّم، إنيكتس.

يأتى تنظيم الملتقى إيمانا من جامعة المنصورة بأهمية دعم ومناقشة قضية الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع ويهدف الملتقى إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع وخاصة طلاب الجامعة والتوعية بيكفيه التعامل معهم بأسلوب راق وما تقدمه الجامعة والدولة من خدمات لهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مركز أورام جامعة المنصورة يحتفل مع المرضى بشم النسيم

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الجامعات

جامعه المنصورة




لا تفوتك
الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى والقناة الناقلة

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة