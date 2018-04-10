اليوم.. فريق أوركسترا النور والأمل يعزف مقطوعات موسيقية بجامعة المنصورة







الدقهلية شريف الديب

تستضيف جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء فريق أوكسترا النور والأمل لعزف مقطوعات موسيقية محلية وعالمية خلال فعاليات الملتقى الأول لفرسان الارادة بجامعة المنصورة.

يعد فريق أوركسترا النور والأمل هو فريق اوركسترا من الكفيفات خطفن أبصار العالم وأسماعه، فتيات صنعن النور من الظلام وأخرجن الأمل من اليأس.

عضوات أوركسترا جمعية "النور والأمل" عازفات مكفوفات لمعهد الموسيقى التابع لجمعية "النور والأمل" وهى أول أوركسترا للعازفات الكفيفات فى مصر، وتضم 38 عازفة تتراوح أعمارهن بين 15 و40 عاماً فمنذ إنشاء الأوركسترا عام 1981م وعلى مدار 27 عاما وهى تجوب العالم شرقا وغربا، مالئة الدنيا موسيقى، ولأنها هى الفرقة الوحيدة فى العالم، المكونة من مكفوفات يعزفن الموسيقى الغربية والشرقية المتطورة، نالت إعجاباً عربياً وعالميا.

الملتقى ينظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الملتقى الأول للأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة، وذلك من الفترة الثلاثاء ٤/١٠ /٢٠١٨ إلى الخميس ٢٠١٨/٤/١٢ بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور اشرف محمد عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إشراف وتنظيم لجنة التواصل الطلابى بالجامعة رعاية الطلاب بالجامعة، اتحاد طلاب الجامعة، مستر تيّم، إنيكتس.

يأتى تنظيم الملتقى إيمانا من جامعة المنصورة بأهمية دعم ومناقشة قضية الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع ويهدف الملتقى إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع وخاصة طلاب الجامعة والتوعية بيكفيه التعامل معهم بأسلوب راق وما تقدمه الجامعة والدولة من خدمات لهم.