المؤبد لقاضى سابق تلقى رشوة مالية بالإسكندرية

المؤبد لقاضى سابق تلقى رشوة مالية بالإسكندريةالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:21 م
محكمه -ارشيفيه
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "علاء. م. ح" قاضى جنايات سابقا، بالسجن المؤبد، لاتهامه فى القضية رقم 23957 لسنة 2016، بتقاضى رشوة مالية مقابل الحكم بالبراءة لصالح بعض المتهمين فى قضية جلب مواد مخدرة والإخلال بواجباته الوظيفية.
كما قضت المحكمه بعزله من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، وتغريمه مبلغ 700 ألف جنيه.
صدرالحكم برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، و بعضوية المستشارين طارق حافظ و مجدى سلامة، وأمانة سر فايز بيومى القطعانى، مصطفى حسان البربرى .
وكان المستشار محمد وجيه، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ألقى القبض على القاضي المتهم "علاء. ح" داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، وألقى القبض عليه أثناء اتفاقه مع آخرين على تلقي رشوة قدرها 650 ألف جنيه منهم نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.
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