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العبادى يؤكد لمنسق الاتحاد الأوروبى حرصه على استقرار المناطق المحررة بالعراق

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:43 م
العبادى يؤكد لمنسق الاتحاد الأوروبى حرصه على استقرار المناطق المحررة بالعراق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، حرصه الشديد على تعزيز حالة الاستقرار فى المناطق المحررة، مشيرا إلى استمرار التدريب والتأهيل لزيادة كفاءة القوات الأمنية.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أن العبادى، استقبل منسق الاتحاد الأوروبى لشئون مكافحة الإرهاب ديلى جى كيرشوف، مؤكدا خلال اللقاء حرصه على تعزيز حالة الأمن والاستقرار فى عموم العراق والمناطق المحررة على وجه الخصوص، مشيرا إلى استمرار التدريب والتأهيل لزيادة كفاءة القوات الأمنية.

ومن جهته، أعرب منسق الاتحاد الأوروبى عن تقديره وإعجابه بنجاح جهود العراق بمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، مبديا استعداده لتنفيذ برامج تأهيلية وتقديم الخبرات الاستشارية المتعلقة بشؤون مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.

 


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