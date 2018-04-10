السيطرة على حريق محدود فى جرار قطار بالأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، منذ قليل اليوم، الثلاثاء، فى السيطرة على حريق محدود فى جرار قطار على بعد أمتار من محطة سكك حديد الأقصر.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات يفيد بحدوث ماس كهربائى فى جرار قطار بمنطقة أبو الجود شمال محطة سكك حديد الأقصر، فانتقلت سيارتى إطفاء لموقع القطار وتمكنت من السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.