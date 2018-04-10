"السياحة والمصايف": نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية بلغت 60% فى شم النسيم







الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشواطئ قد استقبلت آلاف الوافدين إليها من محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، حيث بلغت نسبة إشغال بالشواطئ 60% وهى بداية جيدة فى أول موسم الاصطياف بالإسكندرية، مؤكدا على أن المحافظة قد استعدت للموسم الجديد بـ44 شاطئا وتم زيادة عدد الشواطئ المجانية إلى 7 شواطئ.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدى أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه، وأكد على مستأجرى الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، كما شدد على قيام مسئولى الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بقائمة أسعار الدخول.