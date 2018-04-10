السويد وألمانيا: نرفض الانتقام العسكرى بسوريا







ستوكهولم (أ ش أ)

طالب وزيرا خارجية السويد مارجو والستروم، وألمانيا هايكو ماس اليوم الكرملين باستخدام نفوذه فى سوريا من أجل الضغط على حكومة الرئيس السورى بشار الأسد للتخلى عن "أسلحتها الكيماوية".

ورفضت والستروم - فى تصريح نقلته قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الثلاثاء، فكرة الانتقام العسكرى، قائلة إن دور مجلس الأمن يعد فى المقام الأول الدفاع عن التوصل إلى حل سلمى للأزمة تجنبا للتصعيد.

من جانبه، وصف ماس، ما تردد بشأن "هجوم كيماوى" فى سوريا بأنه "جريمة مروعة"، مشيرا إلى أن روسيا وبعض الدول الأخرى فى حاجة إلى ضمان قيام الرئيس السورى بتسليم "الأسلحة الكيماوية" وفتح ممرات جوية إنسانية.