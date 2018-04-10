السبت.. احتفالية كبرى لمديرية الشباب والرياضة فى شمال سيناء بيوم اليتيم







شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، لتنفيذ احتفال يوم اليتيم.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الاحتفال سينظم السبت القادم فى مدينة العريش، وبشكل مختلف هذا العام، حيث تقرر توحيد جهود كافة الجمعيات الأهلية، لتكريم أعداد من الأيتام وتوزيع الهدايا عليهم.

وأضاف أن احتفال هذا العام سيتم خلاله تكريم الأيتام من أبناء الشهداء، ويتضمن فقرات فنية ويوما ترفيهيا، ولقاء موسعا بحضور قيادات محافظة شمال سيناء.