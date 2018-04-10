الرئيس السودانى يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين







رويترز

أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطنى.

وأوضح القرار أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتى تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطنى والسلام التى أفرزها الحوار الوطنى بشقيه السياسى والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية فى ساحة العمل الوطنى بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية فى التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التى أشار إليها رئيس الجمهورية فى خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجارى.



ومن ناحية أخرى قال حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية إن الجهات المختصة قد وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاح سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفورى.