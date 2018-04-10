الرئيس السودانى يفرج عن جميع المعتقلين السياسيين

الرئيس السودانى يفرج عن جميع المعتقلين السياسيينالثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:22 م
الرئيس السودانى عمر البشير
إضافة تعليق
أصدر الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فى البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطنى.
وأوضح القرار أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتى تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطنى والسلام التى أفرزها الحوار الوطنى بشقيه السياسى والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية فى ساحة العمل الوطنى بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية فى التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التى أشار إليها رئيس الجمهورية فى خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجارى.
ومن ناحية أخرى قال حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية إن الجهات المختصة قد وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاح سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفورى.
إضافة تعليق
بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى
بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة