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الحكومة السودانية تطالب بسحب بعثة يوناميد من منطقة "مكجر" بجبل مرة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:23 م
الحكومة السودانية تطالب بسحب بعثة يوناميد من منطقة "مكجر" بجبل مرة الرئيس السودانى عمر البشير


أ ش أ
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طالب والى وسط دارفور بالسودان، جعفر عبد الحكم، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بسحب البعثة المشتركة (يوناميد) من منطقة (مكجر) بجبل مرة غرب السودان.

وقال عبد الحكم - خلال اجتماع مشترك مع لجنة المراجعة الاستراتيجية لبعثة يوناميد، اليوم الثلاثاء - إن ولايته تشهد استقرارا أمنيا بعد حملة جمع السلاح التى أدت إلى عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى قراهم، مؤكدا أنه لا حاجة لوجود البعثة فى تلك المناطق.

وأضاف عبد الحكم - بحسب بيان صحفى صادر عن مكتبه - أنه إذا كان معيار سحب مواقع البعثة من دارفور هو توفر الأمن والاستقرار للمناطق المعنية، فإن "مكجر" تأتى فى مقدمتها حيث تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، وتزور لجنة المراجعة الاستراتيجية المشتركة ولايات دارفور منذ أيام، لتقييم تفويض بعثة يوناميد فى محورى حفظ وبناء السلام، يذكر أن، حكومة ولاية وسط دارفور أقرت وثيقة ستمنح بموجبها بعثة "يوناميد" أراضٍ لإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة فى "قولو" بجبل مرة، بعد أن انسحبت البعثة من 11 موقعا بولايات دارفور الخمس إنفاذا لقرارات مجلس الأمن فى هذا الشأن.


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