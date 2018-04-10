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الحضارة والتراث العربى والإسلامى فى المؤتمر الدولى الخامس بآداب جامعة القناة

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:32 م
الحضارة والتراث العربى والإسلامى فى المؤتمر الدولى الخامس بآداب جامعة القناة جانب من المؤتمر


الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظمت كليه الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القناة ومركز البحوث والدراسات الاندونيسية المؤتمر الدولي الخامس بعنوان "الحضاره والتراث العربي والإسلامي إبداع وأصالة " تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناه السويس والدكتور السفير حلمي فوزي السفير الإندونيسي بالقاهرة، واشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل السعدني عميد كليه الآداب واشراف تنفيذي الدكتور حسن يوسف مدير مركز الدراسات الإندونيسية رئيس المؤتمر، والدكتورحسن محمد نور مدير مركز بحوث التراث والحضاره وأمين عام المؤتمر ومقررا المؤتمر، والدكتور عثمان شهاب المستشار الثقافي والتربوي لسفاره اندونيسيا والدكتور أسامه لطفي الأستاذ بكليه الآداب علي مدار يومين في الفتره من 10 إلى 11 ابريل الجاري بقاعه المؤتمرات الكبرى.

ويتضمن المؤتمر خمسه محاور أولها الحضاره والتاريخ العربي والإسلامي عبر العصور والمحور الثاني الابداع في العلوم والآداب العربيه منها الأدب والنقد والشعر والقصه والأمثال والرواية وغيرها، أما عن المحور الثالث هو التراث والفنون العربيه والإسلامية "العماره ،الفنون،الموسيقي،التربيه "والمحور الرابع عن التراث والدراسات الإسلامية "التفسير،الحديث،الفقه،علوم القرآن،الفلسفه "والمحور الخامس هو التراث والاستشراق "اتجاهات المستشرقين في قراءه التراث ،مناهج دراسه التراث عند المستشرقين ،تحقيق التراث ومناهجه ومصادره "

وقال الدكتور حسن نور أمين المؤتمر أن المؤتمر يناقش قضية التراث و الحضارة التى تعد من أهم القضايا التى تشغل الجميع سواء فى وطننا العربي أو كافة البلاد من حولنا و دارت حولها الكثير من الأسئلة حول أهمية وقيمة التراث و الحضارة و الفنون و الآداب وأثرها على الحاضر، ونتمنى أن تتحقق كل الأهداف المرجوة من المؤتمر لتكشف مدى أهمية وقيمة تراثنا الأصيل كما يحقق مزيد من التحاور و تبادل الخبرات بين جميع المشاركين فى كافة التخصصات والمجالات وتحقيق رفع شأن وقيمة الحضارة و التراث الإسلامي بين الأمم والشعوب

وأشار الدكتور حسن يوسف رئيس المؤتمر إلى أنه على ثقة كبيرة من أن هذا المؤتمر سوف يحقق مزيد من التعارف والتقارب والمودة بين جميع المشاركين من مختلف الدول، وأن جامعة قناة السويس فى حالة حراك من ندوات ومؤتمرات طوال العام، نظرا للروح التى يتمتع بها قيادات الجامعة و التى تدعم بعضها البعض فى كل مكان وفى أى وقت، وأن السفارة الاندونيسية تدعم المركز بشكل كبير فى كافة المجالات لتحقيق أعلى سبل التعاون المشترك

وأوضح الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب ، أن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لما يناقشه من شقين الأول التراث و الحضارة العربى و الشق الثانى هو الحضارة الإسلامية، والذى يقام على أرض إقليم القناة وهى منطقة غالية على قلوب المصريين جميعا منطقة صاحبة تاريخ وحضارة حيث كان يمر بها أحد فروع النيل قديما فهى صاحبة حضارة قديمة كما انها كانت صاحبة حضارتين الفرعونية و الإسلامية

 

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