الحزب الموريتانى الحاكم يمدد حملة الانتساب لعضويته لـ48 ساعة

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أعلن الحزب الموريتانى الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التسجيل لمنتسبيه فى حملة الانتساب 48 ساعة، وهى الحملة التى أطلقها قبل 10 أيام وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، أول المنتسبين فيها.

وقال الحزب، فى بيان نشر اليوم، فى نواكشوط، إنه استجابة لرغبة أنصار ومناضلى حزبنا الذين أعربوا عن استعداد منقطع النظير خلال الأيام الماضية قناعة ورغبة منهم فى الانتساب لحزبنا، وأخذا بعين الاعتبار حجم الإقبال المتزايد على مكاتبنا خلال الساعات الأخيرة من المهلة التى تم تحديدها مسبقا، فقررت اللجنة العليا المكلفة بتشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته تمديد فترة الانتساب 48 ساعة على أن تغلق أبواب الانتساب فجر الأربعاء، وتجرى هذه الحملة ضمن النشاطات الحزبية المحضرة فى موريتانيا لاستحقاقات برلمانية وبلدية هذا العام ورئاسية العام المقبل.