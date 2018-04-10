الجيش اليمنى يواصل تقدمه لتحرير ميدى ونزع عشرات الألغام







أ ش أ

أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، أنها تواصل لليوم الثالث على التوالى تقدمها الميدانى ضمن عملية عسكرية واسعة، تم إطلاقها لتحرير ما تبقى من مدينة ميدى الحدودية شمال غربى البلاد.

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة - فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن قوات الجيش اليمنى واصلت لليوم الثالث على التوالي، بإسناد ومشاركة من قوات التحالف العربى، عملياتها العسكرية لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي، شمال غربى محافظة حجة.

وأضاف أن قوات الجيش توغلت خلال اليومين الماضيين فى عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدى، التى كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وسط اشتباكات عنيفة مع جيوب الميليشيا المحاصرة فى تلك الأحياء، وأشار البيان، إلى أن الفرق الهندسية انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التى خلفتها الميليشيات الحوثية، قبل اندحارها من تلك الأحياء، لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطنى، موضحا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين، وأسر 4 آخرين.