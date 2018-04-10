video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يواصل تقدمه لتحرير ميدى ونزع عشرات الألغام

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 05:59 م
الجيش اليمنى يواصل تقدمه لتحرير ميدى ونزع عشرات الألغام الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، أنها تواصل لليوم الثالث على التوالى تقدمها الميدانى ضمن عملية عسكرية واسعة، تم إطلاقها لتحرير ما تبقى من مدينة ميدى الحدودية شمال غربى البلاد.

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة العسكرية الخامسة - فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن قوات الجيش اليمنى واصلت لليوم الثالث على التوالي، بإسناد ومشاركة من قوات التحالف العربى، عملياتها العسكرية لاستكمال تطهير وتحرير ما تبقى من الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي، شمال غربى محافظة حجة.

وأضاف أن قوات الجيش توغلت خلال اليومين الماضيين فى عمق الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة ميدى، التى كانت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، وسط اشتباكات عنيفة مع جيوب الميليشيا المحاصرة فى تلك الأحياء، وأشار البيان، إلى أن الفرق الهندسية انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التى خلفتها الميليشيات الحوثية، قبل اندحارها من تلك الأحياء، لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطنى، موضحا أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين، وأسر 4 آخرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الجيش اليمنى تحرر مواقع جديدة شمال مدينة تعز

اندلاع معارك بين قوات الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى فى حجة

الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة بمحافظة البيضاء

اخبار عربية

الجيش اليمنى

الحوثيين

الحرب فى اليمن

اخبار العرب

اخبار اليمن

التحالف العربى




لا تفوتك
محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

محمد صلاح vs مانشستر سيتى.. انتصاران وهدفان

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

استشهاد ضابط وإصابة آخر ومجند فى تبادل إطلاق نار مع خارجين على القانون بقنا

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بالإنفو جراف.. "التضخم" يواصل تراجعه.. الإحصاء: انخفاض مؤشر "قياس الأسعار" لـ13.1%خلال مارس.. 19.4% حجم التراجع خلال عام.. توقعات بوصوله 10% نهاية 2018.. رئيس الجهاز: لن يعود المعدل لما بعد "التعويم" مرة أخرى

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

بيت الأمة ينتخب سكرتيره العام خلفا لــ"أبو شقة".. هانى سرى الدين وعبد العليم داود وحسين منصور أبرز الأسماء المطروحة لتولى المنصب.. ورئيس حزب الوفد: أقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. ولن أنحاز لطرف دون آخر

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

ليبيا تؤكد حاجتها الماسة للعمالة المصرية لإعادة إعمار المناطق الآمنه

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

حسام عاشور خارج حسابات كوبر فى مونديال روسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة