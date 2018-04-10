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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:32 م
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البحرين وأذربيجان تعقدان الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين البلدين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:37 م
البحرين وأذربيجان تعقدان الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين البلدين العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى


المنامة (أ ش أ)
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عقد وفد مملكة البحرين برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية بالبحرين، الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، وذلك بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الأذربيجانية باكو، بينما ترأس الجانب الأذرى خلف خلفوف نائب وزير الخارجية للعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أنه تم خلال الاجتماع، تناول السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومكافحة التطرف والإرهاب.

وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد، عن اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز الحوار السياسى مع الدول الصديقة، وصولا إلى شراكات استراتيجية، تسهم فى توطيد علاقات التعاون، وأطر التنسيق المتبادل، مثمنا التطور الذى تشهده العلاقات مع جمهورية أذربيجان الصديقة فى السنوات الأخيرة.

وأوضح أهمية العمل على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله، مشيرا إلى خطورة رعاية بعض الدول للتنظيمات الإرهابية، والتدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، مما يتنافى ويتعارض مع سيادة واستقلال تلك الدول، ومبادئ حسن الجوار، والأعراف والمواثيق الدولية.

 


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