الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس







رام الله(أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 12 فلسطينيا من محافظات مختلفة فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية بيت ريما غرب رام الله، وشابا من قرية عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية عقب دهم منزله، والاعتداء عليه بالضرب..كما اعتقلت أسيرا محررا واستدعت آخرين من الخليل جنوب الضفة.

وأصيبت عشرات الطالبات، صباح اليوم، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع، صوب إحدى مدارس قرية المغير شمال شرق رام الله، الأمر الذى أدى إلى احتجاز بعضهن داخل المدرسة، والبعض الآخر لم يتمكن من الوصول إليها.

وفى جنوب بيت لحم جنوب الضفة، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنون، مزارعا وأشقاءه من بلدة الخضر على مغادرة أرضهم الزراعية، تحت تهديد السلاح.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى بيت لحم حسن بريجية ـ فى تصريح له ـ بأن قوات الاحتلال ومستوطنين أجبروا تحت تهديد السلاح المزارع إبراهيم سليم صبيح وأشقاءه، على مغادرة أرضهم الواقعة فى منطقة وادى الغويط، المحاذية للبؤرة الاستيطانية "سيدى بوعز".

وأشار إلى أن الأرض ملكية خاصة تبلغ مساحتها 18 دونما، مزروعة بأشجار الزيتون والعنب، موضحا أن أراضى منطقة "وادى الغويط" تتعرض منذ فترة إلى اعتداءات متكررة، أقاموا على جزء منها البؤرة الاستيطانية المذكورة.

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين منهم 3 من بلدة صورة باهر جنوب القدس، وشابا واحدا من بلدة حزما شرق القدس و4 من بلدة العيسوية، كما داهمت عددا من المنازل فى العيسوية، فيما حررت مخالفات مالية لأصحاب المتاجر والمنازل، كما أغلقت عددا من محطات تعبئة البنزين والسولار فى حزما.

وتخضع بلدتا العيسوية وحزما إلى حصار عسكرى مشدد منذ عشرة أسابيع فى إطار سياسات العقاب الجماعى التى تنتهجها قوات الاحتلال بحق السكان، للضغط من أجل وقف المواجهات المتواصلة فى البلدتين ضد قوات الاحتلال.

وفى قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق حدودية لقطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.