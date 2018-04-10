الاتحاد الدولى للصحفيين يدين مقتل المصور الفلسطينى ياسر مرتجى







القاهرة (أ ش أ)

ضم الاتحاد الدولى للصحفيين صوته إلى صوت نقابة الصحفيين الفلسطينيين فى إدانة مقتل المصور الصحفى الفلسطينى ياسر مرتجى وإصابة ما لا يقل عن 7 صحفيين آخرين فى غزة.

وطالب الاتحاد الدولى للصحفيين بأن تكون التحقيقات التى يجريها الجيش الإسرائيلى بشأن حادث القتل والهجمات الأخرى المستهدفة مفتوحة وشفافة.

وقتل مرتجى (31 عاما) والذى كان يعمل فى وكالة أنباء "عين ميديا" فى غزة فى 6 أبريل الجارى فى شرق غزة متأثراً بجروحه التى أصيب بها برصاص قناص إسرائيلى أثناء تغطيته لمظاهرة مسيرة العودة.

وقال أنتونى بلانجى أمين عام الاتحاد الدولى للصحفيين "نضم صوتنا إلى زملائنا الفلسطينيين الذين تم استهدافهم بشكل غير شرعى لمجرد قيامهم بعملهم ، إن الاتحاد الدولى للصحفيين يدين بشدة هذا الاستهداف المرفوض للصحفيين ولحرية الصحافة فى غزة من قبل القوات الإسرائيلية ونطالب بأن يكون التحقيق الذى يقوم به الجيش اللإسرائيلى مفتوحاً وشفافاً ، وعدم التزامهم بهذا يعنى تواطؤ الحكومة الإسرائيلية فى القتل المتعمد للصحفيين أثناء قيامهم بعملهم ، وهذه جريمة حرب بموجب القوانين الدولية".