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الإحصاء الأوروبى: المغاربة أكثر الحاصلين على الجنسيات الأوروبية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 01:15 م
الإحصاء الأوروبى: المغاربة أكثر الحاصلين على الجنسيات الأوروبية الدول الأوروبية


وكالات الأنباء
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أعلن مكتب الإحصاء الأوروبى أن البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى منحت الجنسية لقرابة مليون شخص خلال عام 2016، واحتل المغاربة المركز الأول، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية. 

ووفق بيانات المكتب الإحصائى، فقد جاء المغاربة أولا بواقع 101 ألف و300 مغربى، يليهم الألبان 67 ألفاً و500 شخص.

ومنحت دول أوروبية مختلفة الجنسية لـ41 ألفاً و700 شخص من الهنود، و32 ألفاً و900 شخص من الوافدين الباكستانيين.

وحصل 89 % من المغاربة المذكورين على الجنسية الإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، فى حين حصل 97 % من الألبانيين على الجنسية الإيطالية واليونانية، بينما حصل 60 % من الهنود والباكستانيين على الجنسية البريطانية.

وأخذ 32 ألفاً و800 تركى جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبى، أكثر من 50 % منهم حصلوا على الجنسية الألمانية.

وأظهرت البيانات أن 29 ألفاً و700 من مواطنى رومانيا، و19 ألفاً و800 مواطن من بولندا حصلوا على جنسيات البلدان الأوروبية الأخرى.

و تقدم 6 آلاف و555 مواطناً بريطانياً بطلب الحصول على جنسيات البلدان الأوروبية الأخرى، مع إجراء بلادهم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى.

 


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