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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 10:06 م
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ارتفاع عدد الوفيات في حادث طريق المحلة - زفتى لـ3 وفيات ومصابين اثنين

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 09:47 م
ارتفاع عدد الوفيات في حادث طريق المحلة - زفتى لـ3 وفيات ومصابين اثنين حادث - أرشيفية


الغربية – مصطفى عادل
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ارتفع عدد الوفيات فى الحادث الذى شهده طريق المحلة – زفتى أمام نقطة إسعاف قرية شبرابابل إلى 3 وفيات ومصابين اثنين، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجتين بخاريتين.

كانت سيارات الإسعاف قد نقلت جثة و4 مصابين لمستشفى المحلة العام، إلا أن 2 من المصابين توفيا متأثرين بإصابتهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية،  إخطارًا من العميد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، بتصادم سيارة ملاكى بدراجتين بخاريتين على طريق المحلة زفتى وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، تم التحفظ على الجثث والمصابين بمستشفى المحلة العام، وأخطرت النيابة العامة.

 

 

 


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