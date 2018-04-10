إخلاء منطقة دريسة مشتول السوق بعد صرف تعويض 900 ألف جنيه لسكانها بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،الإنتهاء من إزالة منطقة دريسة مشتول السوق بعد قيام الشاغلين بإخلاء الوحدات السكنية وتسليمها للهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفتها الجهة صاحبة الولاية مع أرض المنطقة،وكذلك صرف التعويضات النقدية اللازمة بإجمالي 900 ألف جنيه والمقدمة من صندوق تطويرالمناطق العشوائية.

جاء ذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة السكة الحديد بناءاً علي تعليمات رئيس الجمهورية بإنهاء كافة متعلقات المناطق العشوائية الغيرآمنة بنهاية 30 /6 / 2018.

وأوضح المحافظ في بيان،أنه من المقرر تخطيط المنطقة والاستفادة منها بمشروع يعود بالنفع والفائدة على أبناء المركز بمعرفة شركة Motالتابعة لهيئة السكة الحديد .

وأكد علي أهمية تطوير المناطق العشوائية بنطاق دائرة المحافظة للقضاء على المنازل ذات الطابع المتهالك وحفاظاً على صحة وسلامة القاطنين والمارة ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.