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الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:58 م
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أمن القليوبية يشن حملة مكبرة بشبرا الخيمة لضبط الخارجين عن القانون

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 04:25 م
أمن القليوبية يشن حملة مكبرة بشبرا الخيمة لضبط الخارجين عن القانون جانب من الحملة الأمنية


القليوبية - نيفين طه
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نفذت الأجهزة الأمنية اليوم، الثلاثاء، بقيادة اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة على دائرتى قسمى أول وثان شبرا الخيمة، لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية والخارجين عن القانون.

 

شارك فى الحملة اللواء محمد الالفى مدير المباحث الجنائية، ومباحث المرور، والرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من الأحكام الجنائية، تم سحب61 رخصة قياده وحجز 13 دراجة بخارية ونارية.

 

وشدد مدير الأمن على ضرورة حسن معاملة المواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع خاصة الأحكام القضائية الواجبة النفاذ.

 

 


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