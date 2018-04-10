أستاذ بجامعة الإسكندرية يفوز بجائزة خليفة التربوية فى مجال البحوث التربوية







أ. ش. أ

فاز الدكتور إبراهيم أحمد عبد الهادى الأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بجائزة خليفة التربوية فى مجال البحوث التربوية الإجرائية، بأفضل بحث تربوى إجرائى، وذلك على مستوى الوطن العربى فى الدورة الحادية عشرة لجائزة خليفة التربوية 2017-2018.

ومن المقرر أن يتم تكريم الدكتور عبد الهادى فى السادس عشر من شهر أبريل الجارى فى قصر الإمارات بأبوظبي.

تعد هذه الجائزة فى صدارة الجوائز التربوية محليًا وعربيًا من خلال رسالتها فى دعم قطاع التعليم، وتحفيز العاملين فى هذا القطاع الحيوى على تدشين مبادرات ومشروعات مبتكرة تنهض بالمنظومة التعليمية فى جميع مستوياتها، من خلال تكريم الشخصيات التربوية المبدعة والعاملين فى المجال التربوى، وإثراء هذا الميدان بالبحوث والمشروعات والبرامج التربوية المبتكرة وتطبيقاتها، والتشجيع على ربط التعليم بالتقنيات الحديثة، وتعزيز هوية اللغة العربية فى الميدان التربوى كأحد مكونات الهوية الوطنية.