video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 أبريل 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أستاذ بجامعة الإسكندرية يفوز بجائزة خليفة التربوية فى مجال البحوث التربوية

الثلاثاء، 10 أبريل 2018 11:46 ص
أستاذ بجامعة الإسكندرية يفوز بجائزة خليفة التربوية فى مجال البحوث التربوية جامعة الإسكندرية - أرشيفية


أ. ش. أ
إضافة تعليق

فاز الدكتور إبراهيم أحمد عبد الهادى الأستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، بجائزة خليفة التربوية فى مجال البحوث التربوية الإجرائية، بأفضل بحث تربوى إجرائى، وذلك على مستوى الوطن العربى فى الدورة الحادية عشرة لجائزة خليفة التربوية 2017-2018.

ومن المقرر أن يتم تكريم الدكتور عبد الهادى فى السادس عشر من شهر أبريل الجارى فى قصر الإمارات بأبوظبي.

تعد هذه الجائزة فى صدارة الجوائز التربوية محليًا وعربيًا من خلال رسالتها فى دعم قطاع التعليم، وتحفيز العاملين فى هذا القطاع الحيوى على تدشين مبادرات ومشروعات مبتكرة تنهض بالمنظومة التعليمية فى جميع مستوياتها، من خلال تكريم الشخصيات التربوية المبدعة والعاملين فى المجال التربوى، وإثراء هذا الميدان بالبحوث والمشروعات والبرامج التربوية المبتكرة وتطبيقاتها، والتشجيع على ربط التعليم بالتقنيات الحديثة، وتعزيز هوية اللغة العربية فى الميدان التربوى كأحد مكونات الهوية الوطنية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبد العزيز قنصوه نائباً لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع

الاسكندرية

جائزة خلفية التربوية

اخبار مصر

استاذ بكلية التربية بجامعة الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية

ابو ظبى




لا تفوتك
الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

الفضائح تلاحق أيمن نور.. عاملون بالشرق: يسجل فيديوهات جنسية لمعارضيه بالقناة

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

ماذا فعل الأهلى مع الخمسة الكبار بموسم 2017 /2018 .. غالى "السعودية رايح جاى".. متعب يهرب من الدكة للتعاون.. شريف إكرامى ينهى أزمة التجديد ويبحث عن حل لصدام المشاركة.. أحمد فتحى يجدد على بياض..وعرض السعيد للبيع

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تنظيم الحمدين "فساد يمشى على قدمين".. نهبه لأموال القطريين عرض مستمر.. وثائق رسمية: حمد بن خليفة سيطر على الأراضى بعقود بيع وشراء بينه وبين أبنائه.. ونائب عام الدوحة يتستر على بن جاسم مقابل حساب بنكى بأوروبا

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

تسريب أبرز مواصفات هاتف هواوى Mate 20 المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة