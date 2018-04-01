200 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة السلام غدا بشرم الشيخ

200 شاب وفتاة يشاركون فى مسيرة السلام غدا بشرم الشيخالأحد، 01 أبريل 2018 10:49 ص
محمد فتحى وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تنظم مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء غدا الاثنين، مسيرة بعنوان السلام بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابى تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة
وقال محمد فتحي مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنه سوف يشارك في المسيرة أكثر من 200 شاب وفتاة من ميدان ايكونة السلام بميدان السلام بشرم الشيخ بعنوان مسيرة السلام ضمن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى الدورة الثالثة دورة الفنان محمد صبحى، ويشارك فى المسيرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
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