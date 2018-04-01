وكيل تعليم أسيوط يناقش آلية وصول وتوزيع التغذية على الطلاب بطريقة صحية







أسيوط - ضحا صالح

عقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اجتماعا لبحث آلية توزيع التغذية "البسكويت "على طلاب المدارس بصورة صحية سليمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط التى أكد خلالها على ضرورة التأكد من تطبيق معايير الجودة للوجبات ومراجعتها بشكل دقيق وعدم استلام أي مواد غذائية غير مطابقة للمعايير والشروط الصحية المنصوص عليها في ذلك.

وحضر الاجتماع موجه عام التغذية ومديرى الإدارات التعليمية وموجهى التغذية بالإدارات ومفوض شركة بسكو مصر، ومندوبى الشركة بالإدارات ومنسق فى برنامج الغذاء العالمى.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم الاتفاق على أن يتم استلام كميات "البسكويت" كل يوم دراسى سادة لرياض الأطفال وبالتمر للمدارس الابتدائية "برنامج الغذاء العالمى " بكل إدرارة، وذلك عن طريق لجنة ثلاثية مكونة من مندوبين من "الصحة والتموين والتربية والتعليم".

وأكد "وكيل وزارة التربية والتعليم" أنه يتم عمل محضر فحص ظاهرى للتأكد من "تاريخ الإنتاج والصلاحية واللون والطعم والرائحة"، ولا يسلم للطلاب إلا عقب توقيع اللجنة ومدير المدرسة بسلامته ومطابقته للمواصفات، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة ألا يتم استلام كميات البسكويت قبل إنتاج نوفمبر 2017 واستبعاد التالف واستبداله على الفور من المورد.

وذكر وكيل الوزارة، أنه تم خلال الاجتماع التنبيه على حصر غياب التلاميذ يوميا فى موعد أقصاه التاسعة صباحا حتى لا يتأخر التوزيع على الطلاب ويتم حسب الحضور الفعلى.