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وصول و سفر4440 راكب بموانى البحر الأحمر وسفاجا و تداول 987 شاحنة

الأحد، 01 أبريل 2018 11:20 ص
وصول و سفر4440 راكب بموانى البحر الأحمر وسفاجا و تداول 987 شاحنة ميناء البحر الأحمر - أرشيفية





البحر الأحمر – فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى "عمان، الحرية2، بوسيدون اكسبريس" وعلى متنهم 285 راكب، و 176 شاحنة بضائع و 8 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهى "مسرة، عمان، بوسيدون إكسبريس، النوى اكسبريس" وعلى متنهم 869 راكب، و207 شاحنة بضائع، و25 شاحنة عفش ركاب، و39 سيارة.

على جانب أخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة، وعلى متنها 291 راكب، و13 سيارة .

كما يشهد ميناء نويبع، وصول وسفر 1550 راكب، وتداول 171 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة  سينا، وعلى متنها 270 راكب، و10 براد، و2 تريلا، و4 سيارة، و2 باص جيت، وغادرت السفينة سينا، وعلى متنها 321 راكب، و23 براد، و19 تريلا، و1 سيارة.  

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى "ايلة ، سينا ، بريدج" وعلى متنهم 529 راكب، و46 براد، و7 تريلا، و1 سيارة، فيما غادرت ثلاث سفن، وهى "سينا، ايلة، بريدج" وعلى متنهم 430 راكب، و 44 براد، و 20 تريلا و 1 سيارة .

 

 

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