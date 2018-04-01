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واشنطن تمنع صدور بيان عن مجلس الأمن بشأن أعمال العنف فى غزة

الأحد، 01 أبريل 2018 03:10 ص
واشنطن تمنع صدور بيان عن مجلس الأمن بشأن أعمال العنف فى غزة مجلس الأمن الدولى





الامم المتحدة (أ ف ب)
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عرقلت الولايات المتحدة، السبت، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولى يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل فى المواجهات التى دارت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، الجمعة، وسقط خلالها 16 قتيلا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى، كما أفاد دبلوماسيون.

وبصفتها ممثلة عن المجموعة العربية فى مجلس الأمن تقدمت الكويت بمسودة بيان يدعو خصوصا الى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف" فى المواجهات التى دارت الجمعة واسفرت عن مقتل 16 فلسطينيا واصابة 1400 آخرين بجروح اكثر من نصفهم بالرصاص الحى والبقية بالرصاص المطاطى والغازات المسيرة للدموع، بحسب وزارة الصحة فى غزة.

لكن مسودة البيان التى قدمتها الكويت الجمعة جوبهت السبت باعتراض من جانب الولايات المتحدة، وبما ان بيانات مجلس الامن تصدر بالاجماع فإن الاعتراض الاميركى وأد المبادرة الكويتية فى مهدها، بحسب ما افاد دبلوماسيون.

وإضافة إلى مطالبتها باجراء تحقيق فى مواجهات الجمعة فإن مسودة البيان التى اطلعت عليها وكالة فرانس برس تدعو الى "احترام القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك حماية المدنيين".

كذلك فإن أعضاء مجلس الأمن يدعون فى مسودة البيان "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد ويشددون على ضرورة تعزيز احتمالات عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادا إلى الحل القائم على دولتين والسلام العادل والدائم والشامل".

كما يعرب أعضاء مجلس الأمن فى مسودة البيان عن "قلقهم البالغ إزاء الوضع على حدود غزة" ويجددون التأكيد على "الحق فى الاحتجاج السلمي" ويعربون عن "أسفهم لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء".

ويدعو أعضاء مجلس الأمن فى مسودة البيان الى "احترام القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى بما فى ذلك حماية المدنيين".

والسبت شارك الآلاف فى غزة فى مسيرات تشييع متظاهرين قضوا الجمعة فى مواجهات دارت مع الجيش الاسرائيلى على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى واحد من اكثر الايام دموية منذ حرب 2014.

 


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