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نقيب معلمين كوم أمبو: نسعى لصرف 14 مليونا خاصة بأحكام حافز الإثابة

الأحد، 01 أبريل 2018 01:44 ص
نقيب معلمين كوم أمبو: نسعى لصرف 14 مليونا خاصة بأحكام حافز الإثابة ناصر القشاش نقيب المعلمين بكوم أمبو





اسوان - صلاح المسن
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صرح ناصر القشاش نقيب المعلمين بكوم أمبو بأنه يوجد 14 مليون جنيه فى الحساب الخاص بأحكام حافز الإثابة للمعلمين بإدارة كوم أمبو التعليمية.

 

وأشار لـ"اليوم السابع" بأنه بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة أسوان، جار السعى لفك المبالغ الموجودة بوزارة المالية، للحاصلين على أحكام حافز الإثابة بإدارة كوم أمبو التعليمية فى الفترة من 30 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2017. وأضاف ناصر القشاش أنه تمت مخاطبة نقابة المعلمين لعودة المعلمين المفصولين بأنحاء محافظة أسوان، كذلك تقدموا بمذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وإلى النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب نقيب المعلمين بأسوان لعودة المعلمين المفصولين المتعاقدين، والذين تم فصلهم فى محافظة أسوان وبينهم 14 معلما بمركز كوم أمبو بسبب عدم الحصول على الدبلومة التربوية، وجار عقد لقاء بين نقيب المعلمين بأسوان ومحافظ أسوان لمناقشة هذه المشكلة.

 

ولفت نقيب المعلمين بكوم أمبو فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم صرف المبالغ المتأخرة الخاصة باستمارة 114 والانتقالات للمعلمين المنتدبين فى امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الدور الثانى، وذلك بعد أن تم رفع توصية لمديرية التربية والتعليم بأسوان لحل مشكلة تأخر صرف استمارة 114، والانتقالات. وأضاف أنه تم رفع توصية لمديرية التربية والتعليم بأسوان أيضا أن تبقى استمارة 114 مركزية وليس فى الإدارات التعليمية لمنع تأخر الصرف.

 

 


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