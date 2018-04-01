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نقل المسنة رتيبة كيلانى لدار مسنين فى بنى سويف وأبوهشيمة يتعهد بكفالتها

الأحد، 01 أبريل 2018 09:04 م
نقل المسنة رتيبة كيلانى لدار مسنين فى بنى سويف وأبوهشيمة يتعهد بكفالتها المسنة رتيبة كيلانى





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استقبلت دار الرحمة للمسنين بالجمعية الخيرية الإسلامية  بمركز ببا محافظة بنى سويف المسنة رتيبة يوسف كيلانى، والتى أكملت عامها الثامن والتسعون اليوم الأحد الأول من شهر إبريل، بعد معاناة عاشتها طوال الفترة الماضية حيث كانت تعيش بمفردها داخل مكان مهجور أشبه "بالخرابة" بمركز سفلاق بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج ولا تجد من يرعاها ويقوم على تلبية طلباتها.

ووجه وزير الدفاع بنقلها الى مستشفى القوات المسلحة بسوهاج لعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة وقامت فرقة التدخل السريح بمديرة التضامن الاجتماعى بسوهاج بنقلها إلى إحدى دور رعاية المسنين.

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المسنة رتيبة كيلانى داخل دار الرحمة ببنى سويف

وأعلن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين التكفل بها ومنحها مبلغ 50 الف جنيه كتأمين لإقامتها بدار الرعاية التى تناسب حالتها وتعيين جليسة تقوم برعايتها صحياً وغذائياً وتلبية كافة إحتياجاتها.

وقام صفوان مرزوق رئيس فريق التدخل السريع بمديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج بتولى نقل المسنة رتيبة يوسف كيلانى من محافظة سوهاج إلى دار الرحمة للمسنين بعد الاستقرار على المكان المناسب لحالتها وتوافر كافة الامكانيات التى تتناسب مع حالتها ورعايتها.

وتواصل محمود الضبع المستشار الإعلامى لمجموعة حديد المصريين مع مدير دار الرحمة للمسنين ربيع على حسن لمتابعة الحالة والتاكيد على تكفل رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة للمسنة رتيبة كيلانى وتوفير حياة كريمة جداً لها.

 

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بطاقة الرقم القومى للمسنة رتيبة كيلانى وبلوغها 98 عاماً اليوم
 
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المسنة رتيبة داخل غرفتها بدار الرحمة 
 
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المسنة رتيبة كيلانى 

 


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أحمد أبوهشيمة

التضامن الاجتماعى

بنى سويف

دار رعاية

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