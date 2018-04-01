ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة ،بينما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة،بالإضافة إلى 4 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة القطار رقم 2467 بحمولة إجمالية بـ 1300 طن قمح ،كما غادرت 109 سيارة نقل محملة بـ 5290 طن قمح ،و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174457 طنا بينما ،بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وفي سياق متصل استقبل الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر،‎كما شملت حركة الصادر من الميناء 500 طن يوريا و2000 طن فوسفات.