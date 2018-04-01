مواطنتان سوريتان تطلبان اللجوء فى أوكرانيا

مواطنتان سوريتان تطلبان اللجوء فى أوكرانياالأحد، 01 أبريل 2018 11:52 ص
لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
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أفادت قوات حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن مواطنتين سوريتين توجهتا بطلب إلى حرس الحدود للحصول على اللجوء داخل البلاد.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامى لحرس الحدود (ونقلته صحيفة "يوكرين إين أرابيك" الأوكرانية) إن مواطنتين سوريتين من مواليد 1981 و1996 قامتا، أثناء عملية تفتيش حرس الحدود الأوكرانى للقطار الواصل بين موسكو وخاركوف، بطلب الحصول على اللجوء فى أوكرانيا، حيث أوضحتا أنهما وصلتا إلى أوكرانيا هربا من النزاع المسلح فى سورية، وتريدان الحصول على اللجوء فى أوكرانيا".
وبعد ملء الاستمارات، وإعداد الوثائق ذات الصلة، أُرسلت المواطنتان السوريتان إلى دائرة الهجرة فى مقاطعة خاركوف للنظر فى وضعهما.
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