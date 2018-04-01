مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء دهس دبابة حوثية لسيارة مواطن فى البيضاء







صنعاء (أ ش أ)

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء دهس دبابة عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى،سيارة مواطن فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح المركز الإعلامى لمقاومة البيضاء، فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، أن دبابة "بى إم بي" تقودها ميليشيات الحوثى بنقطة أحرم بمدينة رداع فى البيضاء، دهست سيارة المواطن سيف محمد على العربجى. مما أسفر عن مقتل 7 مواطنين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة.

وبين المركز أسماء الأشخاص الذين قتلوا فى الحادث،وأشار المركز إلى ان الميليشيات الحوثية تنتقم من أبناء البيضاء، نظرا لمقاومتهم المستمرة ضدها منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تحولت المحافظة إلى واحدة من أكثر الجبهات استنزافا وخسارة بشرية ومادية للحوثيين.