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مقتل أحد قادة ميليشيا الحوثى بالعاصمة اليمنية صنعاء

الأحد، 01 أبريل 2018 08:16 م
مقتل أحد قادة ميليشيا الحوثى بالعاصمة اليمنية صنعاء الحوثيين





وكالات الأنباء
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كشفت مصادر يمنية، الأحد، عن مقتل أحد قادة ميليشيا الحوثى الإنقلابية البارزين فى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، فى ظل تصاعد الخلافات والتصفيات المتبادلة فى صفوف الميليشيا.

وقالت مصادر متطابقة فى صنعاء، إن القيادى الحوثى البارز المدعو حسين البكلى، لقى مصرعه، مع أحد مرافقيه، السبت، فى منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء.

والبكلى هو أحد قادة الميليشيا العسكريين، ومسئول الارتباط بين "وزارة الدفاع" التى تسيطر عليها الميليشيا وجبهة الساحل الغربى، كما أنه المسئول الأول عن "الزينبيات" وهى الفرق النسائية الحوثية المتخصصة فى اقتحام وتفتيش المنازل وقمع المظاهرات النسائية.

وبحسب المصادر، فإن حسين البكلى، تعرض لإطلاق نار مباشر فى كمين بإحدى النقاط المستحدثة من قبل ميليشيات الحوثى فى منطقة بيت بوس جنوب صنعاء، ما أدى الى وفاته مع أحد مرافقيه.

وأوضحت أن منفذى الاغتيال فروا من موقع الحادث بعد تأكدهم من مقتل البكلى، ومرافقه.

وأكدت عدة مصادر، أن تصفية البكلى وهو أحد المقربين من رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية"، محمد على الحوثى، يأتى فى إطار الخلافات المتصاعدة بين أجنحة الحوثيين المتصارعة على خلفية النهب والفساد والاستحواذ على السلطة في مناطق سيطرتهم.

 


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