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مصرع 15 عاملا فى قطاع النفط فى الكويت إثر تصادم حافلتين

الأحد، 01 أبريل 2018 03:57 م
مصرع 15 عاملا فى قطاع النفط فى الكويت إثر تصادم حافلتين حادث حافله -أرشيفية





(أ ف ب)
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لقى 15 عاملا فى القطاع النفطى، اليوم الأحد، مصرعهم إثر حادث إصطدام بين حافلتين كانتا تسيران فى اتجاه معاكس، بالقرب من مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة فى الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الامير لوكالة فرانس برس إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية ويعملون فى شركة "برقان" النفطية.

ووقع الحادث قرب مقر الشركة على بعد حوالى 30 كلم جنوب العاصمة الكويتية، كما أصيب أربعة عمال بجروح متفاوتة، بينها اصابات حرجة، ونقلوا الى المستشفى لتلقى العلاج.

 

 


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