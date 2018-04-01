video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 أبريل 2018 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مساعد الرئيس السودانى يبحث الأوضاع السياسية والأمنية فى دارفور وكردفان

الأحد، 01 أبريل 2018 07:41 م
مساعد الرئيس السودانى يبحث الأوضاع السياسية والأمنية فى دارفور وكردفان مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم





الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والبرامج التنموية بولايتى جنوب دارفور وغرب كردفان، وذلك خلال لقائه بواليى الولايتين، اليوم الأحد، بالقصر الجمهورى بالخرطوم.

وأوضح وإلى جنوب دارفور، المهندس آدم الفكى- فى تصريحات صحفية- أنه أطلع مساعد الرئيس على استمرار برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، مؤكدا أنها تسير بصورة ممتازة.

وقال إنه تمت مناقشة الترتيبات الجارية لاستضافة الولاية للدورة المدرسية المقبلة، وسير إكمال المنشآت والبنيات التحتية، لافتا إلى انفعال مواطني الولاية وتجاوبهم التام مع هذا الحدث.

وأضاف الفكي، أنه تم بحث المشروعات التنموية والخدمية بالولاية والطرق التي سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل طريقي (كاس- نيالا) و(عد الفرسان – نيالا) بطول 100 كيلو متر لكل منهما.

من جانبه، قال وإلى غرب كردفان، أبوالقاسم الأمين بركة، إنه أطلع مساعد الرئيس على التسويات التي تمت لاحتواء المشاكل القبلية بالولاية، مؤكدا أن الولاية تشهد الآن استقرارا كبيرا بعد أن تم جمع السلاح من أيدي المواطنين.

ونوه بركة، بمناقشة برامج توفير خدمات الصحة والطرق والمياه والكهرباء بالولاية، بجانب المساعي الجارية لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 وزراء يشهدون توقيع اتفاقية لتشغيل خط ملاحى نهرى سياحى بين مصر والسودان

السودان وتونس يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجال الصحى

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

دارفور

كردفان

اخبار دارفور

اخبار كاردفان




لا تفوتك
الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الاقتراع الرئاسى فى الـ3 من عصر غد

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

التموين: شنطة رمضان سيتم توزيعها قبل الشهر الكريم بـ 3 أيام

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

احتفالات السلام.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين.. "حد السعف" ذكرى استقبال شعب أورشليم المسيح منتصرا.. الباعة أمام محيط الكنائس والشمامسة يطلقون دورة الصليب.. والكنيسة تكتسى بالأستار السوداء بأسبوع الآلام.. صور

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

"الامتحانات فى رمضان".. رؤساء الجامعات: تنتهى قبل الإفطار بوقت كاف.. رئيس جامعة الزقازيق: التصحيح الإلكترونى يسيطر على الكليات بنسبة 85%.. رئيس المنيا: أجهزة تشويش على الموبايلات.. و"القاهرة" تطبق أسئلة جديدة

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

محمد صلاح ينشر كواليس تصوير إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات".. صور

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

7 معلومات عن أحد السعف.. سر تسميته بأحد الشعانين واستخدام الجريد به

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة