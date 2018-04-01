مساعد الرئيس السودانى يبحث الأوضاع السياسية والأمنية فى دارفور وكردفان







الخرطوم (أ ش أ)

بحث مساعد الرئيس السودانى الدكتور فيصل حسن إبراهيم، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والبرامج التنموية بولايتى جنوب دارفور وغرب كردفان، وذلك خلال لقائه بواليى الولايتين، اليوم الأحد، بالقصر الجمهورى بالخرطوم.

وأوضح وإلى جنوب دارفور، المهندس آدم الفكى- فى تصريحات صحفية- أنه أطلع مساعد الرئيس على استمرار برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، مؤكدا أنها تسير بصورة ممتازة.

وقال إنه تمت مناقشة الترتيبات الجارية لاستضافة الولاية للدورة المدرسية المقبلة، وسير إكمال المنشآت والبنيات التحتية، لافتا إلى انفعال مواطني الولاية وتجاوبهم التام مع هذا الحدث.

وأضاف الفكي، أنه تم بحث المشروعات التنموية والخدمية بالولاية والطرق التي سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل طريقي (كاس- نيالا) و(عد الفرسان – نيالا) بطول 100 كيلو متر لكل منهما.

من جانبه، قال وإلى غرب كردفان، أبوالقاسم الأمين بركة، إنه أطلع مساعد الرئيس على التسويات التي تمت لاحتواء المشاكل القبلية بالولاية، مؤكدا أن الولاية تشهد الآن استقرارا كبيرا بعد أن تم جمع السلاح من أيدي المواطنين.

ونوه بركة، بمناقشة برامج توفير خدمات الصحة والطرق والمياه والكهرباء بالولاية، بجانب المساعي الجارية لتخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين.