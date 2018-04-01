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مركز المصالحة الروسى: نأمل فى إقناع "جيش الإسلام" بوقف القتال وإلقاء سلاحه

الأحد، 01 أبريل 2018 09:12 ص
مركز المصالحة الروسى: نأمل فى إقناع "جيش الإسلام" بوقف القتال وإلقاء سلاحه جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية





موسكو (أ ش أ)
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اعتبر المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن الاستكمال الناجح لعمليات إجلاء المسلحين عن معظم مناطق الغوطة الشرقية، يمكن أن يساعد فى إقناع جماعة "جيش الإسلام" بوقف القتال ونزع سلاحه.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس مركز المصالحة يورى يفتوشينكو قوله "إن النجاح فى ترتيب انسحاب مسلحى أحرار الشام وفيلق الرحمن من الغوطة الشرقية أظهر جدوى الجهود المبذولة، وإمكانية إقناع تنظيم "جيش الإسلام" الذى يبقى عناصره فى المنطقة، بضرورة وقف القتال وإلقاء سلاحه".

وأكد يفتوشينكو انتهاء عملية إجلاء مسلحى "فيلق الرحمن" من الغوطة، مشيرا إلى أن أكثر من 41 ألفا من مسلحى التنظيم وعائلاتهم غادروا جوبر وزملكا وعين ترما وعربين خلال الأيام الـ8 الأخيرة.

وكان المرصد السورى قد أفاد أمس بأن المفاوضات لا تزال تجرى بين فصيل "جيش الإسلام" والمفاوضين الروس للتوصل لاتفاق نهائى حول خروجه من منطقة دوما.

 


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