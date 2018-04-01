محافظ القليوبية يسلم كأس دورى مراكز الشباب لكرة القدم بطوخ







القليوبية-نيفين طه

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية كاس دورى مراكز الشباب والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بين فريقى مركز شباب جزيرة الأحرار بطوخ ومركز شباب شبلنجة ببنها باستاد بنها الرياضى، وانتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب جزيرة الاحرار بطوخ بنتيجة 2/1، وقام عشماوى بتوزيع الميداليات الذهبية على فريق مركز شباب جزيرة الاحرار بطوخ والميداليات الفضية لفريق مركز شباب شبلنجه بمدينة بنها .

كما قام المحافظ بتسليم فريق عرب الصوالحة بشبين القناطر الميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث وشارك فى حضور المباراة سولاف درويش وجمال كوش ومجدى واحمد بدوى ورشاد شكرى اعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة

وأكد محافظ القليوبية دعمه التام للرياضة وتشجيعه لكل الشباب بالمحافظة على ممارستها باعتبارها السبيل القويم لحماية صحتهم البدنية والنفسية والعقلية وبعدهم عن التطرف والإرهاب وأى فكر منحرف.



















