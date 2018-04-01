محافظ البحر الأحمر يجتمع مع قيادات البيئة والشواطئ لوضع ضوابط الحفاظ عليها

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع قيادات البيئة والشواطئ لوضع ضوابط الحفاظ عليهاالأحد، 01 أبريل 2018 02:35 م
جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة
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عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر،اليوم الأحد اجتماعا بديوان عام المحافظة، ضم عدد من قيادات البيئة وحماية الشواطئ و مسئولى شركات قطاع البترول العاملة بالمحافظة،لمناقشة وضع ضوابط لحماية الشواطئ.
وأكد محافظ البحر الأحمر،فى بيان،أن البحر الأحمر تدعم كل عمليات التنمية بمدن المحافظة فيما لا يتعارض مع الضوابط البيئية، وطبيعة المحافظة الساحلية.
وشدد محافظ البحر الأحمر،على أنه لن يتم السماح لمخالفة تلك الضوابط بإسم التنمية، بل أن الأمور ستسير بصورة متوازية من خلال تنمية المناطق و مراعاة الضوابط.
وأصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة المخالفات البيئية وإزالة المخالف،حيث تأمين عملية الاستكشاف مع إعادة التوازن البيئي لخط الشاطئ، مع عمل تقرير على الألسنة و تأثيرها على الشواطئ.
حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر والعميد تامر سمير مدير الإدارة المركزية بالمحافظة، والدكتور احمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر.
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