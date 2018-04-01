محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بطريق النصر فى الغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بطريق النصر فى الغردقةالأحد، 01 أبريل 2018 05:21 م
محافظ البحر الاحمر يتابع الاعمال
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم، طريق النصر بمدينة الغردقة لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالطريق.
وأكد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتركيب البلدورات والانترلوك بالطريق، مشددا على مراعاة الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية حتى يتم الاستفادة من تلك الأعمال أطول فترة ممكنة.
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