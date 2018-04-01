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محافظ الإسماعيلية يتفقد منشآت المرحلة الأولى لمشروع تطوير سوق الجملة بمدينة فايد

الأحد، 01 أبريل 2018 04:19 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد منشآت المرحلة الأولى لمشروع تطوير سوق الجملة بمدينة فايد جانب من جولة المحافظ فى فايد





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية، بتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء سوق الجملة للخضر والفاكهة المتطور بمركز ومدينة فايد، والذى يقام على مساحة ما يزيد عن 1300 متر مربع بمنطقة سوق الأربعاء الأسبوعى خلف مجمع المدارس، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة محافظة الإسماعيلية، لتطويرورفع كفاءة كافة القطاعات الخدمية، ورافقه خلال الجولة كل من اللواء علاء رشاد رئيس مركز ومدينة فايد، ونائبه محمد عبد المنعم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وتشمل المرحلة الأولى من السوق إقامة وتشييد 21 محل جملة مكون من طابقين بمساحة 24 متر مربع لكل منها، بالإضافة إلى دورات مياه وكافتيريا وخدمات متكاملة للسوق، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع فيما لايزيد عن خمسة أشهر ليبدأ العمل فى تنفيذ المرحلة الثانية تباعا.

 

ومن جانبه، أكد المحافظ، خلال تفقده لموقع المشروع والتقائه مع عدد من التجاروالمنتفعين بالسوق، على أن الهدف من تنفيذ المشروع هو إنشاء سوق حضارى متطور، ويشمل توفير كافة الخدمات للتجار، بالإضافة إلى تفريغ قلب المدينة من هذه النوعية من الأنشطة للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى لمدينة فايد كواحدة من المدن السياحية، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة الحفاظ على البعد الاجتماعى للتجار ومصدر رزقهم.

 

وأبدى التجار خلال اللقاء، سعادتهم بلقاء المحافظ وتوجيهاته بسرعة إنهاء المشروع.


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