مجلس جامعة بنى سويف يوافق على لائحة كلية الزراعة

مجلس جامعة بنى سويف يوافق على لائحة كلية الزراعةالأحد، 01 أبريل 2018 11:39 ص
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسةالدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلستة رقم 156 على لائحة كلية الزراعة بعنوان " المجلة العلمية للعلوم الزراعية " وذلك بناء على قرار مجلس الدرسات العليا رقم 38 .
من جانبه أكد رئيس الجامعة فى بيلن له على أهمية وجود كلية الزراعة بالجامعة خاصة وأن عدد كبير من سكان المحافظة يعملون في مجال الزراعة, وتتميز المحافظة بالمساحات الكبيرة المزروعة بالنباتات والزهور الطبية والعطرية التي تمثل 40% من إنتاج جمهورية مصر العربية.
جدير بالذكر أن كلية الزراعة فازت بتمويل مشروع بحثى بقيمة مليون جنيهاً ممول من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تطوير بعض المحاصيل الاستراتيجية " القمح والذرة الصفراء " لتحمل نقص المياه والنيتروجين فى الاراضى المستصلحة حديثا.
إضافة تعليق
محافظ جنوب سيناء يعدد مزايا المنطقة الحرة الجديدة لنويبع: توفر 14 ألف فرصة عمل بـ400 مليون دولار.. وعائد سنوى مليار دولار.. والنائب عطية موسى: منارة لجذب الاستثمارات الدولية.. وشيخ قبيلة المزينة: "هتشغل ولادنا"
نجوم صنعوا المجد للأرقام فى الملاعب المصرية.. فيرمينيو يتنازل لصلاح عن الرقم 11.. المعلم والثعلب ملوك الـ 14.. تريكة يرفض 12 ويختار 22 رقما له فى الأهلى.. والصقر العميل رقم 17 فى القطبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة