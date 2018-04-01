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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على لائحة كلية الزراعة

الأحد، 01 أبريل 2018 11:39 ص
مجلس جامعة بنى سويف يوافق على لائحة كلية الزراعة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى
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	وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسةالدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلستة رقم 156 على لائحة كلية الزراعة بعنوان " المجلة العلمية للعلوم الزراعية " وذلك بناء على قرار مجلس الدرسات العليا رقم 38 .



	 



	من جانبه أكد رئيس الجامعة فى بيلن له على أهمية وجود كلية الزراعة بالجامعة  خاصة وأن عدد كبير من سكان المحافظة يعملون في مجال الزراعة, وتتميز المحافظة بالمساحات الكبيرة المزروعة بالنباتات والزهور الطبية والعطرية التي تمثل 40% من إنتاج جمهورية مصر العربية.



	 



	جدير بالذكر أن كلية الزراعة فازت بتمويل مشروع بحثى بقيمة مليون جنيهاً ممول من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  عن تطوير بعض المحاصيل الاستراتيجية " القمح والذرة الصفراء " لتحمل نقص المياه والنيتروجين فى الاراضى المستصلحة حديثا. 



	 


                                    

                                                                        
                                    

                                        

                                            

                                                
                                                
                                                
                                            

                                            

                                                
                                                

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