كنائس جنوب سيناء تحتفل بأحد "السعف" وسط إجراءات أمنية مشددة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

احتفلت كنائس جنوب سيناء بأحد السعف، اليوم الأحد، حيث شهد محيط الكنائس إجراءات أمنية مشددة وإغلاق الطرق المحيطة لتأمين الكنائس وفرق أمنية لتمشيط الشوارع والميادين المؤدية للكنائس، إضافة إلى تواجد خبراء مفرقعات وتمشيط جميع الشوارع الجانبية بشكل دورى.

وأكد اللواء طارق مجاهد مدير أمن جنوب سيناء أنه تم التنبيه على قوات الأمن بعدم السماح بوجد أى تجمعات من قبل المواطنين سواء قبل الاحتفال أو بعده وعدم حمل ألعاب نارية أو شماريخ.

وأضاف مدير الأمن عبر تصريحات صحفية أنه تم نشر عناصر سرية فى الشوارع المحيطة بالكنائس ضمن خطة أمنية من عدة محاور رئيسية و توسيع دائرة الاشتباه وفحص جميع المترددين على الكنائس سواء كانوا أقباط أو مسلمين الذين يشاركون الأخوة الأقباط فى اعيادهم، إضافة إلى تأمين أسطح العقارات المطلة بالكنائس وتفعيل كاميرات المراقبة بجميع الجهات والشوارع التى تطل عليها الكنائس.

بدأ الأطفال والشباب وأولياء الأمور من الأقباط يتوافدون الى الكنائس منذ الصباح وتزينت كنيسة "النبى موسى" بمدينة الطور بالجريد للاحتفال بعيد "السعف" والذى يوافق ذكرى دخول المسيح إلى القدس استقبال أهلها للسيد المسيح بالسعف والزيتون المزين كما فرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه.

وأكد راعى كنيسة "موسى النبى" بطور سيناء خلال الكلمة التى ألقها قبل صلاة القداس على ضرورة التحلى بالأخلاق الحميدة والصبر على البلاء والضراء ونشر المحبة والتسامح بين الجميع.











