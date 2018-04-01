فيديو وصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد تأمين الكنائس تزامنا مع "أحد السعف"







بورسعيد - محمد عزام

طالب اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، القوات المخصصة لتأمين الكنائس بضرورة الحيطة والحذر واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القانون، وذلك تزامنا مع "أحد السعف" .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، اليوم الأحد، جولة مدير أمن بورسعيد على الكنائس لتفقد الحالة الأمنية، وتشديد الإجراءات بمحيط الكنائس تزامنا مع احتفالات الأقباط ب"أحد السعف" .

وقال "عبدالفتاح"، إنه تم تأمين جميع كنائس بورسعيد بقوات مديرية أمن بورسعيد من الإدارات المختلفة، كما انتشرت القوات الأمنية بشتى أحياء وشوارع لضبط أى من الخارجين عن القانون .

يذكر أن آلاف الأقباط توافدوا على الكنائس لأداء قداس "أحد السعف"، وحمل الأطفال الخوص والورود احتفالا باليوم حال توجههم لأداء القداس مع ذويهم.



























