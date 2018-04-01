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فيديو وصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد تأمين الكنائس تزامنا مع "أحد السعف"

الأحد، 01 أبريل 2018 03:13 م
فيديو وصور.. مدير أمن بورسعيد يتفقد تأمين الكنائس تزامنا مع "أحد السعف" جانب من جولة مدير الأمن





بورسعيد - محمد عزام
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طالب اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، القوات المخصصة لتأمين الكنائس بضرورة الحيطة والحذر واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف القانون، وذلك تزامنا مع "أحد السعف" .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، اليوم الأحد، جولة مدير أمن بورسعيد على الكنائس لتفقد الحالة الأمنية، وتشديد الإجراءات بمحيط الكنائس تزامنا مع احتفالات الأقباط ب"أحد السعف" .

وقال "عبدالفتاح"، إنه تم تأمين جميع كنائس بورسعيد بقوات مديرية أمن بورسعيد من الإدارات المختلفة، كما انتشرت القوات الأمنية بشتى أحياء وشوارع لضبط أى من الخارجين عن القانون .

يذكر أن آلاف الأقباط توافدوا على الكنائس لأداء قداس "أحد السعف"، وحمل الأطفال الخوص والورود احتفالا باليوم حال توجههم لأداء القداس مع ذويهم.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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