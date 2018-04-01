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فيديو.. سكرتير عام مساعد أسيوط يشهد نهائى بطولة مراكز الشباب لكرة القدم

الأحد، 01 أبريل 2018 09:41 م
فيديو.. سكرتير عام مساعد أسيوط يشهد نهائى بطولة مراكز الشباب لكرة القدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة





أسيوط - ضحا صالح
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شهد الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط مباراة نهائى بطولة مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة أسيوط فى نسختها الخامسة لعام 2017 / 2018 بين فريقى منفلوط والغنايم، والتى فاز خلالها فريق مركز شباب منفلوط على مركز شباب الغنايم بـ5 أهداف مقابل هدفين، وذلك خلال المباراة التى أقيمت بينهما باستاد أسيوط الرياضى بمدينة الأربعين، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

حضر المهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط وسيد زكريا وطارق عباس وكيلا مديرية الشباب الرياضة وطارق حسين مدير عام الادارة العامة للشباب بالمديرية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأعلن الدكتور عواد أحمد عن دعم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لجميع مراكز الشباب بالمحافظة وتبنيه للمواهب الشابة فى مختلف الألعاب الرياضية، مشيرا إلى مدى تميز وكفاءة اللاعبين خلال المباراة التى جمعت فريقى منفلوط والغنايم اليوم وتألق اللاعبين وروحهم الرياضية العالية التى ظهروا بها خلال المباراة.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن بطولة مراكز الشباب لكرة القدم هذا العام تنافس خلالها 24 فريقا يمثلون مراكز الشباب بالمحافظة، وأسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق منفلوط بالمركز الأول وفريق الغنايم بالمركز الثانى وفريق أبنوب بالمركز الثالث وفريق أبوتيج بالمركز الرابع، مضيفا أن هذه البطولة بدأ تنظيمها منذ خمس سنوات وبدأت فى موسمها الاول عام 2013/2014 وفاز بها فريق مركز شباب ابوتيج .

وعقب انتهاء المباراة قام السكرتير العام المساعد بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الاربعة الفائزة موجها لهم الشكر على ما بذلوه خلال مباريات الدورى.


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